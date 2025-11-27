Calciomercato Milan, svolta Allegri! Il tecnico vuole Fullkrug a gennaio: richiesta esplicita a Tare. Valutazioni in corso

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez viaggia verso l’addio a gennaio: Massimiliano Allegri vuole Fullkrug del West Ham. Richiesta a Tare

Le strade del mercato rossonero potrebbero presto portare a una rivoluzione nel reparto avanzato, con una cessione eccellente all’orizzonte già per la sessione invernale. Secondo quanto riportato da Losapio sulle colonne di Tuttomercatoweb, il futuro di Santiago Gimenez sembra essere sempre più lontano da Milanello. L’attaccante messicano, arrivato con grandi aspettative, starebbe andando decisamente verso la cessione a gennaio, vittima di una incompatibilità tecnica con le nuove esigenze tattiche emerse in questi mesi.

Calciomercato Milan, Allegri vuole Fullkrug

La spinta decisiva per questo cambio di rotta arriva direttamente dalla panchina. Massimiliano Allegri, infatti, avrebbe espresso il desiderio di avere a disposizione un altro tipo di centravanti, con caratteristiche ben precise e diverse da quelle dell’ex Feyenoord. Il tecnico livornese vorrebbe un giocatore più strutturato fisicamente, capace di fare a sportellate e di reggere il peso dell’attacco da solo, indicando come prototipo ideale un profilo simile a quello di Niclas Fullkrug. Un centravanti “vecchio stampo”, forte nel gioco aereo e nella protezione palla, fondamentale per il gioco di Allegri.

Tuttavia, la dirigenza del Milan dovrà mediare tra le richieste dell’allenatore e la filosofia societaria: in via Aldo Rossi, infatti, il club rossonero preferirebbe un profilo giovane, magari proveniente dall’estero, su cui costruire un progetto a lungo termine piuttosto che puntare su un usato sicuro. Per sbloccare l’entrata, però, serve l’uscita. Fortunatamente per il Diavolo, il mercato per il Bebote non manca: su Gimenez ci sono alcuni club di Premier League pronti a investire, attratti dalle doti del messicano nonostante il periodo complicato in Italia. Se l’offerta giusta arriverà dall’Inghilterra, il sacrificio sarà inevitabile per accontentare, almeno in parte, le richieste di “fisicità” di Allegri.