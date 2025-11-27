Infortunio Santiago Gimenez, il messicano salta anche la Lazio ma sui social rassicura i tifosi: il post della speranza – FOTO

Infortunio Santiago Gimenez: l’attaccante è ancora out per la sfida ai biancocelesti, ma mostra i progressi delle cure e carica l’ambiente sui social



Le notizie che arrivano dall’infermeria non sono ancora positive per l’attacco rossonero: Santiago Gimenez è infatti ancora alle prese con un fastidioso infortunio alla caviglia che lo starebbe tormentando ormai da un po’ di tempo, impedendogli di scendere in campo. Dopo aver dovuto saltare la trasferta di Parma prima della sosta e il fondamentale derby di domenica scorsa, il verdetto è confermato: l’attaccante messicano sarà indisponibile anche per la delicata sfida in programma sabato sera contro la Lazio. La sua assenza è dettata dalla prudenza, poiché il giocatore non è ancora al 100%, come conferma in maniera inequivocabile il fatto che non sia ancora tornato ad allenarsi in gruppo sui campi di Milanello.

Infortunio Santiago Gimenez: il post social

Nonostante lo stop prolungato, il recupero del Bebote sembra procedere nella giusta direzione e viaggia spedito. A confermare questa sensazione è stato l’attaccante stesso, che ha voluto aggiornare tutto l’ambiente attraverso i propri canali social. Postando una serie di foto che lo ritraggono concentrato durante una faticosa seduta di fisioterapia, ha lanciato un segnale di grande professionalità.

IL MESSAGGIO SOCIAL – «Disciplina, costanza e pazienza…». Questa didascalia ha immediatamente scatenato l’affetto dei tifosi rossoneri, che nei commenti lo hanno virtualmente abbracciato e spronato a tornare a disposizione il prima possibile e più carico che mai.