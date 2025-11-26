Mercato Milan, Santiago Gimenez tra infortunio e possibile addio: spunta l’ipotesi clamorosa di uno scambio a gennaio

Mercato Milan, Santiago Gimnenez lavora ancora a parte e il West Ham torna alla carica, possibile scambio con Fullkrug che piace molto ad Allegri

La ripresa degli allenamenti a Milanello in vista della delicata sfida contro la Lazio ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del momento vissuto da Santiago Gimenez. Anche nella giornata di ieri, mentre la squadra preparava la tredicesima giornata di Serie A Enilive, l’attaccante messicano è stato costretto a svolgere un lavoro personalizzato. Resta dunque un grande punto interrogativo sulla sua disponibilità per il doppio confronto con i biancocelesti, che vedrà il Milan impegnato prima in campionato a San Siro e, cinque giorni dopo, all’Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. Una condizione fisica precaria che aggrava un bilancio stagionale fin qui deludente: dopo aver rifiutato la cessione in estate per imporsi in rossonero, l’ex Feyenoord ha raccolto solamente un gol in Coppa Italia contro il Lecce, scivolando indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri a favore dei titolarissimi Leao e Pulisic.

In questo scenario complesso, le voci di un possibile addio a gennaio si fanno sempre più insistenti. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, prende corpo l’ipotesi di un ritorno di fiamma dalla Premier League: «C’è il West Ham: ritorno di fiamma per Gimenez».

Mercato Milan, scambio Gimenez-Fullkrug a gennaio?

Gli Hammers, che avevano già cercato la punta mesi fa, potrebbero offrire una via d’uscita, ma la vera novità riguarda la contropartita tecnica. L’operazione potrebbe infatti evolversi in uno scambio suggestivo: il Milan mantiene un forte interesse per Niclas Fullkrug, attaccante attualmente in forza proprio ai londinesi. Il centravanti tedesco rappresenta, per fisicità e intelligenza tattica, il prototipo dell’attaccante ideale per il gioco di Allegri. Se Gimenez dovesse continuare a faticare, lo scambio potrebbe risolvere i problemi offensivi del Diavolo, regalando al tecnico livornese il bomber di peso necessario per la seconda parte di stagione.