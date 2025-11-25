MN24 – Allenamento Milan, ripresa a Milanello dopo il derby: Allegri pensa alla Lazio, Santiago Gimenez ancora a parte. Le ultime

Allenamento Milan, la squadra torna in campo dopo il riposo per preparare la sfida contro la Lazio: Santiago Gimenez prosegue il lavoro personalizzato

Dopo la gioia per la vittoria nel Derby e il meritato giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello. Come appreso dalla redazione di Milannews24, il gruppo rossonero ha subito iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro. Il successo contro l’Inter fa ormai parte del passato, e tutta la squadra è stata richiamata alla massima concentrazione solo sulla gara contro i biancocelesti.

Allenamento Milan, le ultime su Santiago Gimenez

Per quanto riguarda la situazione dei singoli, l’attaccante Santiago Gimenez non è tornato in gruppo nemmeno in questa giornata. L’attaccante ha proseguito il suo lavoro personalizzato per recuperare dal fastidioso problema alla caviglia che lo sta tormentando ormai da diverso tempo.

Il suo rientro in squadra slitta dunque ancora di qualche giorno: le prossime giornate saranno decisive.