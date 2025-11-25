Connect with us

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, ripresa a Milanello dopo il derby: Allegri pensa alla Lazio, Santiago Gimenez ancora a parte. Le ultime

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, Allegri concede un giorno di riposo dopo la vittoria nel derby: le ultime

Milanello

Allenamento Milanello: stasera il derby contro l'Inter

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri boccia Gimenez? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, chi gioca tra Bartesaghi e Estupinan? Allegri rivela la scelta in conferenza

Milanello

MN24 – Allenamento Milan, ripresa a Milanello dopo il derby: Allegri pensa alla Lazio, Santiago Gimenez ancora a parte. Le ultime

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Santiago Gimenez

Allenamento Milan, la squadra torna in campo dopo il riposo per preparare la sfida contro la Lazio: Santiago Gimenez prosegue il lavoro personalizzato

Dopo la gioia per la vittoria nel Derby e il meritato giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello. Come appreso dalla redazione di Milannews24, il gruppo rossonero ha subito iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro. Il successo contro l’Inter fa ormai parte del passato, e tutta la squadra è stata richiamata alla massima concentrazione solo sulla gara contro i biancocelesti.

Allenamento Milan, le ultime su Santiago Gimenez

Per quanto riguarda la situazione dei singoli, l’attaccante Santiago Gimenez non è tornato in gruppo nemmeno in questa giornata. L’attaccante ha proseguito il suo lavoro personalizzato per recuperare dal fastidioso problema alla caviglia che lo sta tormentando ormai da diverso tempo.

Il suo rientro in squadra slitta dunque ancora di qualche giorno: le prossime giornate saranno decisive.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.