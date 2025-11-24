Infortunati Milan, le condizioni di Gimenez verso la Lazio! Problemi per Athekame… Ultime. Segui gli aggiornamenti

Dall’infermeria del Milan arrivano notizie che tengono in bilico l’umore di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. Se da un lato si registra un importante e atteso rientro, dall’altro la sosta per le nazionali ha portato con sé un infortunio fastidioso che terrà fermo un giovane prospetto per diverse settimane.

La buona notizia riguarda Santiago Gimenez, il centravanti milanista fermo da diverse settimane a causa di un problema alla caviglia subito nel match contro l’Atalanta. Il bomber rossonero è ormai vicino al rientro completo. Si prevede che già in settimana Gimenez possa tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo a Milanello e, di conseguenza, essere regolarmente tra i convocati per la cruciale sfida di sabato sera contro la Lazio a San Siro.

Il suo rientro rappresenta una risorsa fondamentale per l’attacco del Milan, offrendo ad Allegri soluzioni offensive e la possibilità di gestire al meglio i carichi di lavoro nel reparto avanzato.

Athekame Ko: Un Mese di Stop per l’Esterno Svizzero

Purtroppo, la notizia meno felice riguarda Zachary Athekame, l’esterno rossonero, che è tornato dagli impegni con la Nazionale Svizzera Under 21 con un problema fisico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il giovane calciatore ha riportato un dolore al soleo del polpaccio. Questo infortunio, sebbene non gravissimo, lo costringerà a restare fuori per circa un mese. La sua assenza riduce le opzioni di Allegri sulle fasce, sebbene il tecnico possa contare su una maggiore profondità nelle posizioni esterne rispetto al centro dell’attacco.

Il Lavoro Strategico di Allegri e Tare

Questo bilancio di infortuni ripropone il tema della necessità di rinforzi e della gestione della rosa in vista del mercato invernale.

Massimiliano Allegri dovrà ora accelerare il recupero dei suoi uomini chiave e schierare la miglior formazione possibile contro i biancocelesti. Il rientro di Gimenez è un vantaggio tattico immediato, ma l’infortunio di Athekamerafforza la posizione di chi chiede a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, di intervenire con decisionenella finestra di gennaio. Tare dovrà lavorare per assicurare ad Allegri una rosa capace di assorbire senza problemi gli infortuni che si presenteranno in un campionato lungo e logorante. La qualità dei ricambi sarà la chiave per mantenere alta la competitività fino a marzo, come richiesto dal tecnico.