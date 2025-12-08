Torino Milan, colpo di scena Pulisic: c’è il via libera last minute. Ma la vetta passa dai piedi di Nkunku

Torino Milan, assalto al primato con il brivido: Pulisic corre verso la panchina, ora tocca a Nkunku svoltare la stagione

La risposta al Napoli non può attendere, ma la missione del Milan all’Olimpico Grande Torino nasce sotto il segno dell’emergenza e di un recupero lampo che ha del miracoloso. L’obiettivo della truppa di Max Allegri è cristallino: mettersi immediatamente alle spalle la cocente eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio e riprendersi la vetta della classifica, agganciando gli azzurri di Conte a quota 31 punti e scavalcando nuovamente l’Inter. L’impresa non si preannuncia semplice contro il Torino di Baroni, affamato di punti salvezza, in uno stadio che per il Diavolo è diventato stregato: i rossoneri hanno pareggiato le ultime tre trasferte di campionato e, dato ancor più allarmante, hanno perso le ultime tre sfide giocate in casa dei granata.

La vera notizia di giornata, riportata puntualmente da Calciomercato.com, riguarda però Christian Pulisic. Lo statunitense, messo ko da un attacco febbrile nella notte tra sabato e domenica, sembrava destinato a rimanere a casa. Invece, questa mattina è andato in scena il colpo di scena: dopo un provino decisivo, lo staff medico ha dato luce verde. L’ex Dortmund non ha più febbre e ha raggiunto i compagni in ritiro a Torino, anche se la prudenza resta massima: salvo sorprese dell’ultimo minuto, Pulisic partirà dalla panchina, pronto a subentrare solo in caso di estrema necessità.

Torino Milan, Pulisic recuperato ma tocca a Nkunku

Con Fofana e Gimenez out, e con Loftus-Cheek in vantaggio su Ricci per completare la mediana con Modric e Rabiot, i riflettori sono tutti puntati sull’attacco. Accanto a un Rafael Leao in stato di grazia (cinque reti nelle ultime sette gare), scocca l’ora della verità per Christopher Nkunku. L’investimento estivo da oltre 40 milioni, finora a segno solo in Coppa contro il Lecce in 433 minuti giocati, cerca disperatamente il primo gol in campionato. Allegri lo ha spronato ieri con parole inequivocabili: «Ha qualità tecniche straordinarie, si deve convincere di poter essere determinante». Stasera non ci sono più alibi: il francese deve scacciare i fantasmi e trascinare il Milan.