MN24 – Pulisic, arriva la svolta! L’ex Chelsea in viaggio per Torino. Gli aggiornamenti

MN24 – Pulisic, arriva la svolta! L'ex Chelsea in viaggio per Torino.

Un sospiro di sollievo per il Milan e un potenziale scossone alla formazione titolare che affronterà stasera il Torino. Dopo l’allarme scattato a causa di un attacco febbrile che aveva fatto temere la sua assenza, Christian Pulisic, l’esterno statunitense e motore offensivo del Diavolo, ha superato la malattia e sta raggiungendo la squadra a Torino in vista della cruciale gara valida per la 14ª giornata di Serie A.

La notizia, accolta con entusiasmo nell’ambiente Rossonero, cambia le carte in tavola per il neo-allenatore Massimiliano Allegri. La possibile disponibilità di un giocatore della sua caratura, anche solo per uno spezzone di partita, rappresenta un fattore decisivo in una trasferta storicamente ostica contro la formazione guidata da Marco Baroni, il tecnico di Firenze noto per la sua difesa arcigna.

Il DS Tare e la Decisione dell’Ultimo Minuto

Le condizioni di Pulisic verranno monitorate ulteriormente dallo staff medico nel corso della giornata. Solo nelle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio verrà presa la decisione definitiva se inserire o meno il fantasista americano nella distinta ufficiale per il match.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese che punta al massimo della rosa per la lotta Scudetto, è particolarmente attento all’evoluzione della situazione. Avere Pulisic a disposizione, anche se solo in panchina, garantirebbe ad Allegri una carta da giocare a partita in corso, mantenendo alta la pressione sull’organizzata difesa granata. La sua presenza è fondamentale per la qualità degli strappi e la fantasia che può offrire all’attacco.

Le Implicazioni Tattiche per Allegri

La potenziale disponibilità di Pulisic costringerà Allegri, il tecnico livornese pragmatico e meticoloso, a ricalibrare le sue scelte. Fino a ieri, l’attacco era dato per certo con la coppia Rafael Leão e Christopher Nkunku. Ora, l’inserimento last minute di Pulisic, sebbene difficilmente dal primo minuto vista la recente febbre, offre la possibilità di un cambio di assetto o di una staffetta strategica.

La sua sola presenza nel capoluogo piemontese è un segnale di determinazione da parte del Milan che, nonostante le difficoltà storiche in casa del Torino, non intende lasciare nulla al caso per conquistare i tre punti e tornare in vetta alla classifica di Serie A.