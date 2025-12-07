Mercato Milan, il nodo Maignan e l’ombra del possibile sostituto: il Diavolo punta al rinnovo ma lui è la prima alternativa sulla lista di Tare

Mercato Milan, il nodo del rinnovo congela Maignan: la priorità resta il portiere francese, ma Lunin del Real Madrid è entrato nella lista di Tare

Il futuro tra i pali del Milan tiene banco nelle pagine di mercato, con Tuttosport che stamattina ha messo in evidenza l’emergenza dettata dal contratto di Mike Maignan, in scadenza il prossimo 30 giugno. La priorità assoluta a Casa Milan è quella di «convincere nei prossimi mesi Mike Maignan a firmare il prolungamento», ma l’assenza di novità sul fronte rinnovo ha spinto il Diavolo ad attivarsi per guardarsi intorno alla ricerca di potenziali alternative di alto livello. Attualmente, la trattativa per il rinnovo, che a inizio 2025 sembrava ormai in dirittura d’arrivo, risulta invece congelata, alimentando le speculazioni e la necessità di piani B credibili.

Mercato Milan, spunta Lunin come post Maignan

Proprio in questo contesto di incertezza, il nome di Andriy Lunin, portiere ucraino del Real Madrid, è spuntato nelle ultime ore come un nuovo, concreto, potenziale obiettivo per rinforzare la rosa in caso di addio del francese. Lunin si aggiunge così ad altri profili già monitorati dalla dirigenza rossonera, tra cui i “soliti” Caprile, Suzuki e Atobolu. L’inclusione di un estremo difensore di un club di primo piano come il Real Madrid nella lista di Igli Tare è un segnale della serietà con cui il club sta affrontando la situazione.

Sullo spinoso tema del rinnovo, è intervenuto direttamente il DS milanista, Igli Tare, giovedì scorso nel pre-partita di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Interrogato da SportMediaset, Tare ha rilasciato una dichiarazione che, tra il serio e il faceto, ha comunque voluto ribadire la stima per il portiere e l’intenzione di proseguire insieme.

PAROLE – «Non sento… (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti»

Nonostante il clima di scherzosità, le parole di Tare confermano che Maignan è considerato un elemento straordinario e il portiere su cui il Milan vuole ancora puntare, ma che i tempi della trattativa non sono ancora maturi. Fino ad allora, Lunin e gli altri restano le opzioni in stand-by in attesa di sbloccare il cruciale «nodo Maignan».