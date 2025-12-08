Torino Milan, tutti i numeri e i precedenti tra le due squadre e i due allenatori. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La quattordicesima giornata di Serie A mette di fronte il Milan al Torino di Marco Baroni, un tecnico che non ha mai nascosto il suo approccio tattico difensivo. I Rossoneri, guidati in panchina dal vice Landucci per la squalifica di Massimiliano Allegri, il neo-allenatore tornato a Milano, arrivano all’appuntamento con l’obiettivo primario di difendere il primato in classifica dopo la delusione in Coppa Italia. Il Direttore Sportivo Igli Tare e tutto l’ambiente del Diavolo sanno bene che lo scontro si giocherà in un campo storicamente ostico.

Le statistiche recenti sono impietose: il Milan ha vinto una sola volta a Torino negli ultimi dodici anni, un clamoroso 0-7 nel maggio 2021. I Granata, pur non attraversando il loro miglior momento (non vincono da cinque partite e hanno subito due pesanti ko casalinghi contro Atalanta e Como), hanno vinto gli ultimi tre confronti giocati in casa contro il Milan.

I Numeri del Pronostico: Muro Rossonero in Trasferta

Nonostante i precedenti sfavorevoli, in campionato il Milan è una vera e propria macchina da guerra: vanta una imbattibilità di 12 partite e, dato unico in Serie A, non ha mai perso in trasferta. Lontano da San Siro, il Diavolo di Allegri ha costruito la miglior difesa del campionato, subendo solo tre reti in sei gare, al pari della Roma. Al contrario, il Torino presenta la peggior difesa interna con undici gol subiti in sei match.

Il mercato delle quote (come riportato dalla fonte) vede la partita orientata verso l’Under 2.5 (massima quota a 1.80), suggerendo un match bloccato, ma l’opzione “Gol” (entrambe segnano) a 1.97 lascia intravedere la possibilità di un confronto spettacolare.

Leão e il Ruolo di Centravanti: La Scommessa di Allegri

Allegri, che contro il Torino ha perso una sola volta in 23 precedenti, si affiderà ancora alla rivoluzione tattica che sta rilanciando Rafael Leão, il talento portoghese che ha ritrovato la vena realizzativa. Con cinque reti nelle ultime nove partite, Leão è tornato a competere per la vetta dei marcatori grazie alla scelta del tecnico livornese di schierarlo come punta centrale, un ruolo già ricoperto in passato con Sporting e Lille.

Per la trasferta, il Diavolo recupera l’americano Christian Pulisic, e si rivedranno titolari Gabbia, l’esperto croato Luka Modric e il giovane Bartesaghi. Tare e Allegri sperano che la ritrovata efficacia offensiva di Leão – che pure ha segnato solo un gol in carriera contro i granata – possa spezzare la maledizione del Toro e consolidare il primo posto in classifica.