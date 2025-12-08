Torino Milan, i granata sorridono: i numeri parlano chiaro! E c’è un possibile record. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan scende in campo questa sera, lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45 all’Olimpico Grande Torino, per il posticipo della 14ª giornata di Serie A 2025/26. La sfida contro i granata non è solo cruciale per la corsa Scudetto, ma rappresenta un vero e proprio scontro con la storia recente, che non sorride affatto ai Rossoneri.

Il Torino, infatti, ha conquistato gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A. Un dato impressionante se si considera che i granata avevano ottenuto lo stesso numero di successi nelle precedenti 25 partite interne contro questa avversaria. Per trovare quattro vittorie casalinghe di fila contro il Diavolo, bisogna risalire addirittura al 1949. Il neo-allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese chiamato a un’impresa, è consapevole di dover sfidare una vera e propria maledizione statistica.

La Fragilità Granata e la Solidità del Milan

Nonostante i precedenti siano sfavorevoli, l’analisi statistica rivela un Torino in difficoltà. I granata hanno totalizzato appena 14 punti dopo le prime 13 gare stagionali, e questa è solo la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A che la squadra raccoglie meno di 15 punti a questo punto del torneo. Le due precedenti (2019/20 e 2020/21) si sono chiuse entrambe nelle ultime cinque posizioni della classifica, un segnale d’allarme che non può essere ignorato.

A tutto ciò si aggiunge una fragilità difensiva particolarmente accentuata nei primi tempi. I granata hanno subito ben 14 reti nel corso delle prime frazioni di gioco, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra del campionato.

Dall’altra parte, il Milan sfoggia una solidità difensiva eccezionale fin dal fischio d’inizio. I Rossoneri hanno incassato appena tre gol prima dell’intervallo, e nessuna formazione ha fatto meglio nel torneo in corso (lo stesso numero registrato dalla Lazio). Questa statistica offre una chiave tattica fondamentale per Allegri, che punterà a capitalizzare la sua solidità contro l’iniziale vulnerabilità del Torino.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese che ha costruito una squadra in grado di lottare per il titolo, si aspetta una prova di maturità che spezzi finalmente questa tradizione negativa e che porti il Milan a tornare in vettaalla Serie A.