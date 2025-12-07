Thiago Silva Milan, Allegri alza il pressing: il tecnico spinge per avere il brasiliano ma... Cosa sta succedendo

Thiago Silva Milan, Massimiliano Allegri non ha dubbi: vuole il difensore brasiliano come rinforzo per gennaio. La situazione

In vista del prossimo mercato di gennaio, per la difesa del Milan spunta un nuovo nome, ma la dirigenza dovrà fare i conti con le chiare preferenze di Massimiliano Allegri. Come riportato da SportMediaset, gli osservatori rossoneri stanno monitorando con attenzione Jay Idzes, difensore indonesiano classe 2000 acquistato in estate dal Sassuolo per 8 milioni di euro.

Idzes, prelevato dal Venezia, potrebbe essere il grande obiettivo del Diavolo per il futuro del reparto arretrato. Tuttavia, la sua giovane età si scontra con la richiesta di esperienza avanzata dal tecnico.

Thiago Silva Milan, la richiesta di Allegri per gennaio

Allegri, infatti, opterebbe per un profilo decisamente «più pronto» e rodato, come Thiago Silva. La volontà del tecnico è quella di inserire in squadra un elemento che possa garantire immediatezza e affidabilità in una fase cruciale della stagione, piuttosto che un investimento sul futuro a lungo termine. Il contrasto tra il giovane e promettente Idzes e il profilo di un veterano affidabile come Thiago Silva evidenzia il dilemma che attende la dirigenza rossonera a gennaio, chiamata a conciliare la strategia di scouting con le esigenze tattiche e di esperienza richieste dall’allenatore.