Torino Milan, torna la coppia Leao Pulisic: vista poche volte, ma i numeri parlano

Torino Milan, in attacco Allegri dovrebbe schierare ancora una volta la coppia formata da Rafael Leao e Christian Pulisic

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di campionato contro il Torino e, per ritrovare la via del gol dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il tecnico livornese ha deciso di puntare sulla coppia offensiva più brillante a sua disposizione: Rafael Leão e Christian Pulisic. Saranno loro due, i talenti cristallini sulle fasce, a guidare l’attacco rossonero nel tentativo di scardinare la difesa granata.

La scelta non è solo tecnica, ma anche strategica. Il Diavolo necessita di imprevedibilità e concretezza, e il duo, pur essendo sulla carta titolare e di altissimo livello, ha avuto pochissime occasioni di esprimersi insieme con continuità in questa stagione. La loro contemporanea presenza in campo è sinonimo di spunto e qualità, elementi che hanno fatto la fortuna dei rossoneri nelle occasioni in cui hanno giocato affiancati.

Il Ricordo del Derby e la Rarità dell’Intesa

Il precedente più luminoso che celebra l’intesa tra il portoghese e lo statunitense è senza dubbio il derby vinto contro l’Inter. In quella storica stracittadina, la velocità di Leão, il fantasista noto per le sue serpentine, si è sposata perfettamente con l’intelligenza tattica e la capacità di finalizzazione di Pulisic, l’esterno statunitense.

Il fatto che questa coppia titolare abbia giocato così poco insieme evidenzia i problemi di infortuni e le scelte di turnover che hanno caratterizzato la prima parte di stagione del Milan. Per la sfida contro il Torino di Baroni, l’obiettivo è ritrovare quella magia e quella sincronia che li rende un incubo per le difese avversarie.

Dieci Gol Condivisi: Una Media da Brividi

I numeri parlano chiaro e sottolineano la loro importanza: insieme, Leão e Pulisic sono stati responsabili di 10 gol in stagione. Un bilancio perfettamente equilibrato, con 5 reti messe a segno da ciascuno, dimostrando una produttività offensiva omogenea e letale.

Questa statistica non fa che aumentare l’attesa per la loro reunion in campo. Se l’intesa dovesse rivelarsi la chiave di volta, i rossoneri potrebbero facilmente dominare la sfida e tornare a casa con i tre punti. La coppia Leão-Pulisic è chiamata a rispondere presente e a guidare il Diavolo verso la risalita in classifica, supportati in mezzo al campo da campioni come Luka Modric e Adrien Rabiot.