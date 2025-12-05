Leao spara alto, Milan a secco all’Olimpico: una novità in questa stagione. Quante volte era accaduto?

Leao spreca, il Milan produce poco e non segna in Coppa Italia. In questa stagione è quasi una novità, il dato!

La sconfitta e l’eliminazione contro la Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia hanno lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri non solo l’amaro in bocca, ma anche un campanello d’allarme significativo riguardo l’efficacia del proprio reparto offensivo. I rossoneri, infatti, sono rimasti a secco di gol, un evento che, sebbene raro in questa stagione, evidenzia una preoccupante sterilità proprio nel momento cruciale del torneo.

Il match dell’Olimpico, vinto dai biancocelesti di Maurizio Sarri, ha mostrato un Diavolo poco incisivo, incapace di tramutare in reti il (poco) volume di gioco prodotto. Le occasioni da gol create sono state un numero esiguo, e le più nitide si sono concentrate soltanto nella ripresa, quando la squadra lombarda ha tentato di reagire allo svantaggio.

Le Occasioni Sciupate: Leão e Loftus-Cheek

La più grande chance per i rossoneri è capitata sul piede di Rafael Leão, l’estroso attaccante portoghese, noto per le sue accelerazioni fulminanti. Tuttavia, la sua conclusione a rete è finita alta sopra la traversa, sprecando l’opportunità di portare avanti la sua squadra

Pochi minuti dopo, anche l’imponente centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha avuto la possibilità di segnare di testa, ma l’incornata non ha centrato lo specchio della porta, confermando una serata storta per l’attacco milanista.

Solo Due Volte a Digiuno

L’insolita assenza di reti contro la Lazio assume un peso ancora maggiore se analizzata nel contesto dell’intera stagione. Quella contro i capitolini è stata, infatti, soltanto la seconda partita stagionale – su ben sedici disputate tra Serie A e Coppa Italia – in cui i rossoneri non sono riusciti a gonfiare la rete avversaria.

L’unica altra gara in cui la squadra di Allegri non è andata in gol è stato lo 0-0 di campionato contro la Juventus, un pareggio a reti inviolate che fu segnato dall’errore dal dischetto del duttile esterno offensivo statunitense Christian Pulisic, il quale sbagliò un calcio di rigore che avrebbe potuto dare i tre punti ai suoi.