 Torino Milan, la maledizione granata e i numeri di Leao
Torino Milan, la maledizione granata e i numeri record di Leao: il Diavolo affronta un ostacolo storico

14 minuti ago

Torino Milan, la maledizione dell’Olimpico Grande Torino: il Toro cerca la quarta vittoria di fila in casa, ma Leao viaggia con una media gol mai vista

Torino-Milan, valida per la 14ª giornata di Serie A, si giocherà domani sera alle 20:45 all’Olimpico Grande Torino, un campo che nasconde una «maledizione» storica per i rossoneri.

Il Torino, infatti, ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan. Un’eventuale quarta vittoria di fila eguaglierebbe un record che risale addirittura al 1949.

Nonostante il tabù, il Milan si affida ai numeri eccezionali di Rafael Leão. Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, l’attaccante portoghese è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A, ben cinque. Il suo rendimento è supportato da statistiche record: Leão vanta una media di 1.6 tiri nello specchio a partita, il suo valore più alto da quando è arrivato in Italia, un dato che testimonia la sua ritrovata concretezza e la sua pericolosità sotto porta.

