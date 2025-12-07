Allegri e il peso d’oro di Leao e Pulisic: i gol della coppia d’attacco incidono per oltre il 50% sul bottino totale rossonero. Dato clamoroso

Allegri e il peso d’oro dei gol: Leao e Pulisic sono i migliori marcatori e la loro produzione offensiva è la più determinante tra le prime sette della classifica

Il Milan ha trovato nella sua coppia d’attacco, formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, il motore inarrestabile della propria produzione offensiva. La loro efficacia non è solo una questione di numeri assoluti, ma di un’incidenza cruciale sul bottino totale della squadra, che li rende indispensabili per le ambizioni del Diavolo in campionato.

Allegri e la coppia gol Leao-Pulisic

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Leao e Pulisic condividono il titolo di migliori marcatori rossoneri: hanno messo a segno 10 gol equamente divisi, cinque reti ciascuno. Se si considera che il Milan ha segnato un totale di 19 gol in campionato, la somma delle loro marcature incide per più del 50% sull’intera produzione offensiva.

Questo dato non è solo impressionante internamente, ma ha un peso specifico eccezionale anche nel confronto con le altre squadre di vertice. Tra le prime sette formazioni della classifica di Serie A, sono proprio le reti siglate da Leao e Pulisic quelle che «pesano di più» in percentuale sul totale dei gol segnati dalle rispettive squadre. Questo sottolinea la dipendenza e al tempo stesso la straordinaria efficacia della coppia, elevandola a vero e proprio fattore determinante per le fortune della squadra di Massimiliano Allegri.