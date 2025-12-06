Torino Milan, in tre si allenano a parte: le ultime sulla squadra di Baroni a tre giorni dalla sfida

Torino Milan, tre calciatori in dubbio per mister Marco Baroni: in tre dei granata si sono allenati a parte

Cresce l’attesa per la sfida di Serie A in programma lunedì sera, che vedrà il Torino ospitare il Milan. Mentre la squadra granata, guidata da Marco Baroni, l’allenatore noto per la sua abilità nel plasmare squadre solide e combattive, si prepara per l’incontro, arrivano notizie preoccupanti dall’infermeria.

Tre elementi chiave della rosa hanno svolto un lavoro differenziato, una situazione che mette in serio dubbio la loro presenza per la partita contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Il Bollettino Medico del Torino: Tre Titolari in Forse

Le indiscrezioni, riportate da TuttoMercatoWeb, indicano che i seguenti calciatori hanno svolto una sessione di allenamento a parte, alimentando l’ansia del tecnico Baroni:

Ivan Ilic: Il talentuoso centrocampista serbo, una delle menti del centrocampo granata grazie alla sua intelligenza tattica e capacità di rifinitura, è un elemento insostituibile. La sua assenza comprometterebbe gravemente la qualità della manovra. Ardian Ismajli: Il solido difensore albanese, apprezzato per la sua potenza fisica e l’esperienza nel guidare la linea difensiva, è un pilastro della retroguardia. La sua potenziale indisponibilità costringerebbe Baroni a un rischioso turnover nel reparto arretrato. Giovanni Simeone: L’attaccante argentino, conosciuto come El Cholito, è un’opzione offensiva cruciale per la sua grinta, pressing e costante movimento. Il suo contributo, sia da titolare che a gara in corso, è vitale per l’intensità richiesta da mister Baroni.

Se i tre non dovessero recuperare, il tecnico toscano si troverebbe di fronte a un rompicapo tattico non indifferente per affrontare una squadra di alto livello.

L’Opportunità per il Milan di Allegri

L’eventuale emergenza in casa Torino è una notizia che l’ambiente Milan e il suo saggio condottiero, Massimiliano Allegri, l’esperto e navigato allenatore dei rossoneri, osserveranno con attenzione. Affrontare un Torino debilitato dalle assenze a centrocampo e in difesa potrebbe agevolare il compito dei suoi uomini, che devono ottenere un risultato positivo per consolidare le ambizioni stagionali.

I rossoneri, che in queste settimane hanno mostrato alti e bassi, cercheranno di sfruttare ogni incertezza degli avversari per imporre il proprio gioco. Il Diavolo punta sui suoi uomini chiave per penetrare le maglie difensive, e la possibile assenza di Ismajli potrebbe semplificare il lavoro della fase offensiva meneghina.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Ilic, Ismajli e Simeone potranno essere recuperati per la delicata sfida di lunedì. L’ottimismo di Baroni si scontra con la cautela dello staff medico, in un countdown che tiene in sospeso i tifosi granata.