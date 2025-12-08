Torino Milan, Jashari può trovare spazio dal 1′? Allegri ci pensa: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan ritrova una pedina fondamentale a centrocampo: Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero, arrivato in estate, è tornato in campo in una partita ufficiale di Coppa Italia contro la Lazio dopo oltre due mesi di assenza. Schierato dal primo minuto nel ruolo cruciale di regista davanti alla difesa, il ventitreenne ha giocato per 81 minuti, lasciando sensazioni estremamente positive nell’ambiente Rossonero.

Nonostante non possa essere ancora al top della forma fisica, l’ex Club Brugge ha mostrato sprazzi di grande intelligenza tattica e una visione di gioco che mancavano al reparto. La sua prestazione non è passata inosservata a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che lo ha elogiato in conferenza stampa.

🎙️ Allegri Promuove Jashari: “Ha Molti Margini di Miglioramento“

Allegri ha espresso la sua soddisfazione per il rientro del centrocampista, evidenziando il cambio di ruolo sperimentato contro i biancocelesti.

“Sono contento per Jashari, ha fatto un buon rientro. Credo sia stata la sua prima volta in quel ruolo lì, ha sempre giocato in un centrocampo a due o da mezz’ala di posizione. Ha molti margini di miglioramento,” ha dichiarato l’allenatore, come riportato dal Corriere della Sera.

Questa promozione da parte del tecnico rappresenta un segnale incoraggiante per Jashari, che ora scalpita per ritagliarsi spazio anche nel big match di stasera contro il Torino in Serie A. La sua presenza aggiunge profondità e soluzioni tattiche al Diavolo, in una fase cruciale della stagione.

Le Scelte di Tare e l’Impatto sul Mercato

Il pieno recupero di Jashari è una notizia eccellente anche per il Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, il dirigente albanese artefice del suo acquisto. Un centrocampo più completo e affidabile offre ad Allegri più opzioni per gestire le energie e le sfide del triplo impegno.

Un Jashari in forma può ridurre la necessità di intervenire pesantemente sul mercato a gennaio in quel reparto, permettendo a Tare di concentrare le risorse su altri obiettivi, come il rinforzo difensivo richiesto dal tecnico. L’impatto dello svizzero, pur essendo ancora da valutare sulla lunga distanza, è per ora un motivo di ottimismo per i Rossoneri, che sperano di sfruttare la sua qualità già a partire dalla difficile trasferta di Torino per consolidare la vetta