Torino Milan, il grande paradosso della difesa di Allegri: quel dato che spaventa e rassicura allo stesso tempo

Torino Milan, numeri in controtendenza: il Diavolo lascia giocare gli avversari ma alza un muro invalicabile al momento decisivo

Nel posticipo della 14a giornata di Serie A, che vedrà il Milan impegnato nella difficile trasferta contro il Torino, c’è una statistica che fotografa in modo emblematico l’atteggiamento tattico della squadra di Max Allegri. I numeri raccontano una verità a doppia faccia: il club rossonero è infatti la squadra del campionato che ha concesso più volte agli avversari la libertà di costruire azioni articolate.

Nello specifico, il Diavolo ha permesso ben 40 volte sequenze di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nella propria area di rigore. Un dato che, sulla carta, indicherebbe una certa passività nel pressing e nel recupero palla.

Tuttavia, ed è qui che risiede l’anomalia tattica, questa apparente concessione di campo non si è mai tradotta in danni concreti sul tabellino. Nonostante i 40 pericoli potenziali, i rossoneri non hanno subito neanche una rete da questa specifica situazione di gioco. Questo dimostra una solidità difensiva eccezionale negli ultimi metri e una grande attenzione dei centrali e di Mike Maignan quando il gioco si fa duro. Stasera contro i granata, però, sarà fondamentale non sfidare troppo la sorte: concedere così tanto palleggio a una squadra fisica come quella di Baroni potrebbe, alla lunga, rivelarsi una strategia rischiosa per la tenuta della retroguardia.