Torino Milan, Coppa Italia archiviata: rossoneri che devono superare un ostacolo pericoloso. Segui le ultimissime

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ha lasciato un gusto amaro in casa Milan. Dopo aver perso la finale nella scorsa stagione, l’uscita prematura agli ottavi è frustrante, ma il club rossonero non può permettersi di abbattersi. Anzi, l’episodio ha posto fine alla corsa su due competizioni, un sollievo per una rosa giudicata “corta”, che avrebbe potuto incontrare serie difficoltà nella gestione degli impegni ravvicinati, soprattutto contro avversarie ostichecome quelle che si affrontano in Serie A.

Il Milan archivia la Coppa e sposta subito il focus sul campionato: lunedì sera, la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nella trasferta delicatissima contro il Torino.

Rientri Fondamentali: Pulisic e Jashari come Valori Aggiunti

La sfida contro i granata sarà l’occasione per vedere all’opera due giocatori freschi e pronti a dare un contributo decisivo.

Ardon Jashari: Lo svizzero , che ha giocato per più di un’ora contro la Lazio, ha mostrato ottime qualità . Nonostante una condizione fisica non ancora al top, Jashari (il giovane centrocampista ), porta in dote dinamismo e una grande visione di gioco . La sua crescita e il suo innesto costante nel gruppo sono fondamentali per dare fiato a uomini chiave come Luka Modrić (il fuoriclasse croato ), gestendo le energie.

Christian Pulisic: L'americano, inserito solo negli ultimi dieci minuti contro la Lazio, ha subito dimostrato la sua incisività sulla destra, mettendo in difficoltà l'avversario diretto, Nuno Tavares. Pulisic (l'attaccante statunitense veloce) sarà un valore aggiunto fondamentale per la sfida del lunedì.

Entrambi i giocatori rappresentano risorse cruciali per l’undici titolare di Allegri in un momento in cui l’efficacia offensiva è la priorità per il DS Igli Tare e la dirigenza rossonera.

Torino, un Tabù che Dura da Anni

Il Milan chiuderà il 14° turno sapendo già i risultati delle altre contendenti in cima alla classifica, ma dovrà fare i conti con un tabù storico. Lo Stadio Olimpico Grande Torino è diventato un vero e proprio incubo per il Diavolo.

La striscia positiva dei rossoneri in casa granata si è interrotta da tempo:

L’ultima vittoria risale all’anno precedente lo Scudetto, con quel roboante 0-7 che diede una spinta fondamentale alla qualificazione Champions .

che diede una spinta fondamentale alla . Negli anni successivi, il bilancio è pesantemente negativo: un pareggio per 0-0 (nell’anno dello Scudetto), seguito da due sconfitte per 2-1 e una più recente per 3-1.

L’assenza in panchina di Allegri (che sarà squalificato) complicherà ulteriormente le cose. Il Milan deve vincere per spezzare la catena di risultati negativi e dimostrare che l’uscita dalla Coppa è stata una parentesi, non un segnale di crisi.