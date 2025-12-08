Torino Milan, chance dal 1′ per Nkunku? Allegri teme la trappola Toro. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan si gioca la vetta della classifica questa sera nel posticipo della 14ª giornata di Serie A. La pressione è altissima sugli uomini di Massimiliano Allegri, il neo-allenatore tornato alla guida dei Rossoneri, che non hanno altra scelta se non la vittoria per rispondere ai risultati delle dirette concorrenti. Le vittorie di Inter, netta contro il Como, e soprattutto del Napoli, convincente contro la Juventus, non lasciano alternative: serve il successo per riagguantare gli Azzurri e mantenere il passo nella corsa Scudetto, distanziando allo stesso tempo inseguitrici come Roma e Bologna.

Tuttavia, la trasferta all’Olimpico Grande Torino rappresenta una vera e propria trappola storica per il Diavolo. Le statistiche sono impietose e creano grande preoccupazione nel Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese che lavora per la solidità del club. Nelle ultime dodici sfide giocate in questo stadio, il Milan è riuscito a conquistare i tre punti soltanto una volta. Un dato che impone la massima cautela ad Allegri, consapevole che il Torino, anche se in un momento di difficoltà, sa trasformarsi davanti al proprio pubblico.

Pulisic KO per Febbre: Una Grana Pesante per l’Attacco

A complicare ulteriormente i piani di risalita del Milan si aggiunge l’allarme scattato attorno a Christian Pulisic. L’esterno statunitense, considerato un vero motore della manovra offensiva per la sua fantasia e il suo dinamismo, è stato messo KO da un improvviso attacco febbrile che ne pregiudica quasi certamente l’impiego dal primo minuto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione definitiva sull’utilizzo dell’americano verrà presa solo in mattinata, ma le chance di vederlo in campo sono ridotte al minimo. Nel migliore dei casi, Pulisic potrà accomodarsi in panchina per essere utilizzato in un eventuale spezzone finale, qualora la partita lo richiedesse.

Questa assenza è pesantissima e si somma a quella del centravanti Santiago Gimenez, l’attaccante messicano ancora ai box, impegnato a ritrovare la migliore condizione fisica. Il Diavolo dovrà quindi trovare la forza e le alternative interne per superare l’ostacolo granata e realizzare l’operazione sorpasso, un obiettivo vitale per le ambizioni di Allegri e di tutto il Milan.