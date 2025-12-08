Nkunku, l’ora della svolta! Allegri gli regala una nuova chance e lo carica a Milanello: il retroscena

Nkunku, l’attaccante francese avrà una nuova chance da titolare questa sera contro il Torino: Allegri lo carica a Milanello

La pressione è tutta sulle spalle del Milan, chiamato questa sera a una risposta da grande squadra nel posticipo dell’Olimpico Grande Torino. Le vittorie convincenti di Inter e Napoli, rispettivamente contro Como e Juventus, non lasciano alternative agli uomini di Max Allegri: serve un successo per riagguantare gli azzurri in vetta alla classifica e mantenere il passo delle pretendenti al titolo, staccando al contempo le inseguitrici come Roma e Bologna. Tuttavia, la trasferta contro i granata rappresenta storicamente una trappola per i colori rossoneri; le statistiche sono impietose e ricordano che, nelle ultime dodici sfide giocate in questo stadio, il Diavolo è riuscito a strappare i tre punti soltanto una volta. Un dato che non fa dormire sonni tranquilli al tecnico livornese, consapevole che il Torino, pur in un momento di difficoltà, sa trasformarsi davanti al proprio pubblico.

A complicare i piani di risalita c’è l’allarme scattato nelle ultime ore attorno a Christian Pulisic. L’americano, vero motore della manovra offensiva, è stato messo ko da un improvviso attacco febbrile che ne pregiudica quasi certamente l’impiego dal primo minuto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una decisione definitiva verrà presa solo in mattinata, ma le chance di vederlo in campo sono minime: al massimo, il numero 11 potrà accomodarsi in panchina per un eventuale spezzone finale. Un’assenza pesante che si somma a quella di Santiago Gimenez, ancora ai box per ritrovare la migliore condizione fisica, come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza:

SANTIAGO GIMENEZ – «La caviglia è a posto, lo aspettiamo in gruppo la prossima settimana, al Feyenoord segnava molto, non può avere disimparato»

Nkunku ancora titolare: Allegri lo carica

L’emergenza apre dunque le porte a una grande occasione per Christopher Nkunku. L’attaccante affiancherà Rafael Leao dal primo minuto con un obiettivo preciso: sbloccarsi finalmente in Serie A e scacciare i fantasmi di un avvio complicato. Allegri crede ciecamente nelle doti del francese e ha voluto mandargli un messaggio chiaro e diretto alla vigilia, spronandolo a prendere in mano la squadra:

FIDUCIA A NKUNKU – «Ha qualità tecniche straordinarie, si deve convincere di poter essere determinante»