 Torino Milan, i numeri della sfida: tra tabù granata e...
Connect with us

News

Torino Milan, i numeri della sfida: tra tabù granata e il dominio di Allegri in panchina

News

Torino Milan LIVE: Pulisic recuperato, Allegri lancia Loftus-Cheek dal primo minuto

News

Torino Milan, il grande paradosso della difesa di Allegri: quel dato che spaventa e rassicura allo stesso tempo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, sgarbo alle rivali per il gioiello: il talento ha scelto i colori rossoneri

News

Torino Milan, sfida totale a centrocampo: stasera va in scena il derby del cuore. Modric contro...

News

Torino Milan, i numeri della sfida: tra tabù granata e il dominio di Allegri in panchina

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Allegri

Torino Milan, storia di un campo ostico: i precedenti sorridono ai padroni di casa, ma il bilancio tra i tecnici racconta un’altra verità

Mentre l’attesa per il fischio d’inizio di Torino-Milan sale, il sito ufficiale della Lega Calcio Serie A snocciola i dati statistici di una classica del nostro calcio, evidenziando trend storici decisamente contrastanti tra campo e panchina.

La storia delle sfide giocate sotto la Mole racconta di un Torino spesso capace di trasformare il proprio stadio in un fortino quasi inespugnabile per il Diavolo: nei 92 precedenti ufficiali disputati dall’istituzione del girone unico ad oggi, il bilancio pende a favore dei granata con 34 successi, a fronte delle sole 19 vittorie rossonere. Un dato significativo è rappresentato dall’alto numero di pareggi, ben 39, che testimonia l’equilibrio di queste sfide. L’ultimo acuto del Diavolo resta quel clamoroso 0-7 della stagione 2020/21, un ricordo dolce ma ormai isolato nel tempo.

Torino Milan, Allegri in vantaggio su Baroni

Se le statistiche dello stadio dicono Toro, quelle della panchina rispondono Milan. Il duello personale tra i due condottieri vede infatti Massimiliano Allegri in netto vantaggio sul collega Marco Baroni. I numeri sono impietosi: in 7 precedenti ufficiali, il tecnico livornese ha trionfato ben 5 volte, lasciando a Baroni solo una vittoria e un pareggio. È una rivalità che affonda le radici nel calcio di provincia e nel passato remoto, risalendo addirittura alla Serie C2 2003/04, quando i due allenatori, all’epoca emergenti, si sfidarono in un doppio confronto rusticano tra Carrarese e Aglianese. Stasera la storia si ripete, ma su un palcoscenico decisamente più prestigioso e con punti pesantissimi in palio.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.