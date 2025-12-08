Torino Milan, i numeri della sfida: tra tabù granata e il dominio di Allegri in panchina

Torino Milan, storia di un campo ostico: i precedenti sorridono ai padroni di casa, ma il bilancio tra i tecnici racconta un’altra verità

Mentre l’attesa per il fischio d’inizio di Torino-Milan sale, il sito ufficiale della Lega Calcio Serie A snocciola i dati statistici di una classica del nostro calcio, evidenziando trend storici decisamente contrastanti tra campo e panchina.

La storia delle sfide giocate sotto la Mole racconta di un Torino spesso capace di trasformare il proprio stadio in un fortino quasi inespugnabile per il Diavolo: nei 92 precedenti ufficiali disputati dall’istituzione del girone unico ad oggi, il bilancio pende a favore dei granata con 34 successi, a fronte delle sole 19 vittorie rossonere. Un dato significativo è rappresentato dall’alto numero di pareggi, ben 39, che testimonia l’equilibrio di queste sfide. L’ultimo acuto del Diavolo resta quel clamoroso 0-7 della stagione 2020/21, un ricordo dolce ma ormai isolato nel tempo.

Torino Milan, Allegri in vantaggio su Baroni

Se le statistiche dello stadio dicono Toro, quelle della panchina rispondono Milan. Il duello personale tra i due condottieri vede infatti Massimiliano Allegri in netto vantaggio sul collega Marco Baroni. I numeri sono impietosi: in 7 precedenti ufficiali, il tecnico livornese ha trionfato ben 5 volte, lasciando a Baroni solo una vittoria e un pareggio. È una rivalità che affonda le radici nel calcio di provincia e nel passato remoto, risalendo addirittura alla Serie C2 2003/04, quando i due allenatori, all’epoca emergenti, si sfidarono in un doppio confronto rusticano tra Carrarese e Aglianese. Stasera la storia si ripete, ma su un palcoscenico decisamente più prestigioso e con punti pesantissimi in palio.