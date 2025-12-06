Torino Milan, Baroni in crisi: la vittoria manca da tempo. Allegri cerca l’immediato riscatto all’Olimpico

Torino Milan, la squadra di Marco Baroni è in crisi! Da quanto tempo i granata non vincono in campionato?

Dopo la dolorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a una ripartenza immediata e convincente in campionato. I rossoneri saranno impegnati lunedì sera in una trasferta insidiosa contro il Torino, una partita che ha il sapore del riscatto e dell’obbligo di vittoria per non compromettere gli obiettivi in Serie A.

L’imperativo per il Diavolo è quello di lasciare alle spalle la delusione capitolina e ritrovare la brillantezza e la determinazione necessarie per affrontare un avversario sempre ostico. Allegri, l’esperto tecnico, punta sulla sua capacità di gestire i momenti di difficoltà, chiedendo ai suoi uomini chiave, come il metronomo croato Luka Modric e il velocissimo esterno portoghese Rafael Leão, una prestazione all’altezza.

Torino in Crisi di Risultati: L’Opportunità per i Rossoneri

L’incontro arriva in un momento potenzialmente propizio per il Milan, considerando lo stato di forma e la striscia di risultati negativi del Torino. La squadra granata, guidata dall’allenatore Marco Baroni, sta attraversando un periodo di evidente flessione in termini di vittorie.

L’ultima affermazione del Torino risale infatti a quasi un mese e mezzo fa, al 26 ottobre, quando i granata si imposero per 2-1 in casa contro il Genoa. Da quel giorno, il bottino raccolto dalla formazione di Baroni è stato decisamente magro, con un bilancio che registra 3 pareggi e 2 sconfitte nelle successive cinque gare di campionato. Questa serie negativa ha rallentato in modo significativo la corsa dei piemontesi, facendoli scivolare verso il centro classifica.

La trasferta a Torino rappresenta dunque una ghiotta opportunità per i rossoneri. Affrontare una squadra che non vince da diverse settimane potrebbe facilitare il compito al Milan, consentendo ai campioni come Adrien Rabiot e Christian Pulisic di imporre il proprio gioco e conquistare i tre punti.

Il Diavolo deve però evitare l’errore di sottovalutare i granata, che in casa sanno sempre trasformarsi in un avversario arcigno e in cerca del colpaccio. Allegri lo sa bene: solo concentrazione massima e un approccio determinato dal primo minuto potranno garantire la vittoria.