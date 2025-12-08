Torino Milan, Allegri squalificato: i rossoneri si affidano a Landucci. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan affronta stasera il delicato posticipo della 14ª giornata di Serie A contro il Torino con una defezione importante in panchina. Il tecnico livornese Massimiliano Allegri, il neo-allenatore tornato alla guida dei Rossoneri, non potrà dirigere la squadra a causa della squalifica per una giornata rimediata dopo l’espulsione subita nel finale della combattuta gara di campionato contro la Lazio.

Al posto di Allegri in panchina ci sarà il suo fidato vice, Marco Landucci, un uomo di fiducia il cui curriculum in solitaria è a dir poco incoraggiante. Questa assenza non è un problema da poco per il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese che punta al consolidamento della vetta. Nonostante l’importanza strategica della presenza di Allegri a bordocampo, i precedenti con Landucci alla guida infondono grande fiducia nell’ambiente del Diavolo.

Landucci, Talismano della Vittoria: Tre Su Tre in Stagione

Per Marco Landucci, questa non è la prima volta da “primo” allenatore in questa stagione. Il vice di Allegri ha già dovuto sostituire il capo allenatore in tre occasioni, e il suo bilancio è perfetto.

I Rossoneri hanno ottenuto tre vittorie su tre con Landucci a guidare le operazioni. In Coppa Italia, le vittorie sono arrivate contro Bari e Lecce, mentre in campionato il successo è stato colto contro l’Udinese. L’aspetto più impressionante di queste gare non è solo il pieno di punti, ma anche la solidità difensiva dimostrata:

Vittorie: 3 su 3

3 su 3 Gol Segnati: 8

8 Gol Subiti: 0

Questi numeri eccezionali confermano che la guida tecnica del Milan gode di una profonda unità e coerenza, permettendo alla squadra di non risentire dell’assenza del suo leader. Landucci dovrà replicare questa formula vincenteanche stasera contro il Torino, in una trasferta storicamente difficile e cruciale per la corsa scudetto.

L’intera squadra, e in particolare il DS Igli Tare, confidano nella capacità di Landucci di gestire la pressione e le scelte tattiche, assicurando che i giocatori chiave come Rafael Leão, l’attaccante portoghese ritrovato, continuino a esprimersi al massimo livello per conquistare i tre punti e riportare il Milan in testa alla classifica.