Torino Milan, Allegri si affida alle certezze: per proseguire la corsa Scudetto. Le ultime

Torino Milan – Massimiliano Allegri si affida alle certezze, riparte dai titolari per vincere in campionato!

A soli due giorni dal cruciale match di campionato contro il Torino, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si prepara a schierare la formazione migliore per tornare immediatamente alla vittoria. L’esperto tecnico del Diavolo, noto per il suo pragmatismo e la fiducia nei suoi uomini di punta, intende affidarsi alle sue certezze assolute per espugnare il campo granata.

L’obiettivo è chiaro: non concedere nulla agli avversari e capitalizzare al massimo le opportunità offensive. Le scelte di Allegri riflettono la volontà di non lasciare nulla al caso in una trasferta storicamente insidiosa per i rossoneri.

L’Undici Titolare e l’Assenza di Fofana

Salvo l’infortunio che tiene ai box Fofana – il difensore francese di grande stazza e potenziale – l’allenatore sembra aver già delineato l’undici che scenderà in campo. Si tratterà della formazione titolarissima, quella che ha garantito finora le migliori prestazioni e la maggiore solidità tattica.

Ecco la probabile formazione che il Milan presenterà a Torino:

Porta: Mike Maignan , il portiere francese, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori al mondo per reattività e gioco con i piedi .

, il portiere francese, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori al mondo per . Difesa a Tre: Il trio difensivo sarà composto da Fikayo Tomori , il centrale inglese velocissimo e roccioso; Matteo Gabbia , il difensore italiano cresciuto nel vivaio e sempre affidabile; e il giovane Strahinja Pavlovic , l’energico difensore serbo.

Il trio difensivo sarà composto da , il centrale inglese velocissimo e roccioso; , il difensore italiano cresciuto nel vivaio e sempre affidabile; e il giovane , l’energico difensore serbo. Centrocampo e Fasce (5 uomini): Sulle corsie laterali agiranno Alexis Saelemaekers, l’esterno belga instancabile e duttile, e Davide Bartesaghi, il giovane talento italiano pronto a spingere. Al centro della mediana spazio al trio di qualità e quantità formato da Luka Modric, il geniale centrocampista croato, Adrien Rabiot, il mediano francese potente e dinamico.

Il Ballottaggio: Ricci o Loftus-Cheek

L’unico vero dubbio che ancora assilla Allegri riguarda l’ultimo slot a centrocampo, con un ballottaggio serrato tra due profili molto diversi: Samuele Ricci o Ruben Loftus-Cheek.

Samuele Ricci (se l’informazione fosse corretta, sebbene Ricci sia un giocatore del Torino) garantirebbe maggiore copertura e geometrie in fase di non possesso.

(se l’informazione fosse corretta, sebbene Ricci sia un giocatore del Torino) garantirebbe maggiore copertura e geometrie in fase di non possesso. Ruben Loftus-Cheek, invece, il possente centrocampista inglese, porterebbe fisicità e capacità di inserimento in zona gol, fondamentale per scardinare la difesa granata.

La Certezza Offensiva: Leao e Pulisic

In attacco, non ci sono dubbi: Allegri si affiderà alla velocità e alla fantasia del tandem composto da Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese, ala devastante e imprevedibile, e Christian Pulisic, l’ala americana, nota per la sua tecnica e capacità di finalizzazione.

Con questa formazione, il Milan punta a dominare il gioco e a lasciare subito alle spalle eventuali passi falsi, dimostrando ancora una volta la sua forza in trasferta.