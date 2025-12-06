Torino Milan, un precedente storico: con Pioli in panchina. Un lampo sensazionale in anni complicati

Torino Milan – Con Stefano Pioli l’ultima vittoria in un campo che sta regalando poche soddisfazioni ai granata. Un precedente storico

In vista del prossimo scontro di campionato tra Torino e Milan, l’analisi dei precedenti storici tra le due squadre all’ombra della Mole riserva un dato che fa riflettere gli ambienti rossoneri: il Diavolo ha conquistato un solo successo nelle ultime dodici trasferte disputate allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una statistica che evidenzia la difficoltà tradizionale della piazza granata per il club meneghino.

Tuttavia, quell’unica vittoria è di quelle che entrano di diritto nella leggenda del calcio italiano. Non si è trattato di un semplice successo di misura, ma di una vera e propria schiacciante dimostrazione di forza che i tifosi del Milan ricorderanno per sempre: il clamoroso 7-0 rifilato al Torino.

La Notte Magica del 12 Maggio 2021

La data da cerchiare in rosso è il 12 maggio 2021. In quella serata, la squadra ospite, all’epoca allenata da Stefano Pioli (tecnico che ha condotto il club a successi importanti), si scatenò in una performance offensiva senza precedenti recenti.

Il festival del gol fu inaugurato al 19′ minuto da Theo Hernández, il terzino francese, noto per le sue incursioni devastanti e la potenza del tiro, che mise a segno una doppietta spettacolare (sua anche la rete al 62′). Il raddoppio arrivò poco dopo, al 26′, su calcio di rigore trasformato da Franck Kessié, il potente centrocampista ivoriano, vera e propria roccia in mezzo al campo.

Il secondo tempo si aprì con un’altra perla: al 50′ andò in gol Brahim Díaz, il fantasista spagnolo, abilissimo a muoversi tra le linee e a trovare spazi stretti.

La Tripletta Storica di Rebic

Il culmine della serata fu raggiunto da un Ante Rebic in stato di grazia. L’attaccante croato, un giocatore duttile e imprevedibile noto per la sua foga agonistica, si rese protagonista di una tripletta eccezionale in un lasso di tempo brevissimo. Le sue reti arrivarono al 67′, 72′ e 79′ minuto, completando il tabellino sul definitivo e umiliante 7-0 per i padroni di casa.

Quella vittoria non fu solo un record di goleade; fu un passo fondamentale nella corsa che avrebbe poi portato i rossoneri alla qualificazione per la Champions League.

In vista della prossima sfida, il Milan di Massimiliano Allegri spera di rievocare lo spirito di quella notte, anche se il Torino, una squadra tradizionalmente ostica e combattiva, cercherà con tutte le forze di vendicare quell’episodio storico e confermare la tendenza recente che lo vede spesso in grado di fermare i meneghini tra le mura amiche.