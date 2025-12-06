Torino Milan, Allegri ha le idee chiare: questi undici in campo lunedì. Le ultime. Segui gli aggiornamenti

Dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia subita per mano della Lazio, il Milan è chiamato a reagire immediatamente nella trasferta insidiosa contro il Torino, in programma lunedì sera. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese, ha deciso di attuare un cambio di interpreti significativo rispetto all’undici sceso in campo all’Olimpico. L’obiettivo è chiaro: ritrovare compattezza e cinismo per superare un ostacolo storicamente complesso per i rossoneri.

La trasferta contro i granata è da sempre un vero e proprio tabù per il Diavolo. Nelle ultime 13 occasioni, il Milan è riuscito a vincere solo una volta, in quel pirotecnico 0-7 della stagione 2020-2021. Serve dunque una prestazione di carattere per invertire questa tendenza negativa.

Ritorno in Mediana: Fofana ai Box, Spazio a Ricci Ex Granata

Il tecnico rossonero tornerà a fare affidamento sui suoi uomini migliori, ma dovrà fare a meno di Youssouf Fofana. Il potente centrocampista francese, elemento fondamentale per la fisicità del reparto, è in via di recupero ma si prevede che tornerà a disposizione solo per la partita di Serie A contro il Sassuolo della prossima domenica.

Al suo posto, è pronto a riprendersi il centrocampo Samuele Ricci, l’ex capitano del Torino e attuale regista del Milan. Ricci, reduce da una prestazione non ottimale a Roma in Coppa Italia, avrà l’occasione perfetta per riscattarsi e dimostrare il suo valore sul campo che lo ha visto crescere. Il suo DS Igli Tare e Allegri si aspettano una risposta decisain termini di qualità e geometrie.

Il Ritorno di Pulisic e L’Incognita Nkunku

Una delle novità più importanti riguarda l’attacco, dove si cerca la scintilla per risolvere la crisi realizzativa. Tornerà dal 1° minuto Christian Pulisic, l’attaccante statunitense veloce e imprevedibile, la cui incisività è vitale per le dinamiche offensive del Diavolo.

Pulisic prenderà il posto di Christopher Nkunku, il centravanti francese che finora si è rivelato la grande incognita di questo inizio di stagione per i rossoneri. Il suo rendimento altalenante e la difficoltà nell’integrarsi pienamente nel sistema di Allegri sono un chiaro campanello d’allarme. La sfida di Torino sarà cruciale per stabilizzare l’undici titolare in vista della Supercoppa Italiana e per confermare che l’obiettivo Scudetto è ancora pienamente raggiungibile.