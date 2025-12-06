Infortunio Santiago Gimenez, l’attacco perde i pezzi: per la punta è ancora semaforo rosso. Rebus sulle tempistiche

Infortunio Santiago Gimenez, la caviglia tormenta ancora il messicano: niente trasferta a Torino, ecco quando Allegri spera di riabbracciarlo

Le notizie che filtrano da Milanello alla vigilia della delicata trasferta contro il Torino non sono affatto rassicuranti per Massimiliano Allegri, costretto ancora una volta a ridisegnare il proprio assetto offensivo. Sebbene l’infermeria veda ancora le presenze di Athekame e Fofana, che non prenderanno parte alla spedizione piemontese, la preoccupazione principale dello staff tecnico e medico è interamente rivolta verso Santi Gimenez. Il centravanti messicano, infatti, è costretto ad alzare bandiera bianca: lunedì sera non sarà della partita, lasciando ancora una volta un vuoto pesante al centro dell’attacco rossonero in un match che si preannuncia fisico e spigoloso.

Infortunio Santiago Gimenez, non ci sono tempistiche definite per il rientro

La situazione clinica dell’ex Feyenoord appare più complessa del previsto. Non c’è una data cerchiata in rosso sul calendario per il rientro, sintomo di un problema che va gestito con estrema cautela giorno per giorno. La caviglia continua a tormentare il giocatore, impedendogli di lavorare ai ritmi necessari per tornare a disposizione. Il dolore persiste e la prudenza è massima per evitare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, si naviga a vista: nella migliore delle ipotesi, lo staff spera di poterlo reinserire gradualmente in gruppo nel corso della prossima settimana, ma si tratta appunto di uno scenario ottimistico e tutt’altro che garantito.

Questa assenza prolungata di Gimenez costringe il Milan a vivere in uno stato di perenne emergenza nel reparto avanzato, alimentando quelle voci di mercato che vedono la società alla ricerca di nuovi profili fisici per gennaio. Senza il suo numero 9 titolare, Allegri dovrà ancora affidarsi alle soluzioni alternative, chiedendo agli esterni e ai centrocampisti di sopperire alla mancanza di un riferimento centrale capace di tenere palla e far salire la squadra, una caratteristica che in questo momento manca drammaticamente allo scacchiere tattico del Diavolo.