Calciomercato Milan, Gimenez non convince: Pimenta nega l’addio, ma la dirigenza prepara il «colpaccio. I nomi

Calciomercato Milan, la smentita dell’agente di Gimenez si scontra con la realtà: Icardi e la sorpresa Undav per il dopo-Bebote

La deludente stagione di Santiago Gimenez (appena 1 gol in 768 minuti giocati, 11 presenze) ha riacceso le voci sul mercato. L’agente del ‘Bebote’, Rafaela Pimenta, ha però tolto il nazionale messicano dal mercato con una smentita categorica all’edizione spagnola di ‘ESPN’. Nonostante l’interesse in Premier, la sua visione è netta: «Non mi stupisce che sia desiderato in Premier, normale che ci siano 2, 3 club interessati. Ma non lascia il Milan, non esiste». Tuttavia, Calciomercato.it svela che la realtà della dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe dire altro, visto il rendimento insufficiente dell’attaccante.

Calciomercato Milan, la dirigenza prepara il post Gimenez

La dirigenza rossonera si sta guardando eccome intorno. Quella di Mauro Icardi (scadenza 2026) rimane una «suggestione intrigante» ricorrente nei pensieri del club. L’argentino è sempre più ai margini del Galatasaray (nonostante 7 gol in 13 presenze) e, come anticipato da Calciomercato.it, potrebbe essere la «scelta perfetta per l’idea di bomber che ha Allegri».

Occhio, però, alla sorpresa: Igli Tare potrebbe fare più di un pensiero a Deniz Undav, centravanti classe 1996 di proprietà dello Stoccarda. Il nazionale tedesco, in scadenza nel 2027, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e un ottimo score stagionale: 8 gol e 3 assist in 11 presenze tra Bundesliga e Europa League. Se Gimenez dovesse partire, il mese di gennaio diventerebbe «rovente» per l’attacco di Allegri.