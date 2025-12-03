Santiago Gimenez, Pimenta chiude sul mercato: «L’idea di lasciare il Milan è inesistente. Per gennaio c’è un solo scenario»

Santiago Gimenez, l’agente Pimenta fa chiarezza sulle voci che lo accostano alla Premier League: nessuna intenzione di salutare i colori rossoneri

Rafaela Pimenta, potente agente di Santiago Gimenez, è intervenuta per spegnere le voci sempre più insistenti che vedono il giovane attaccante lontano dal Milan, in particolare con un interesse concreto da parte della Premier League. Le sue parole, rilasciate in un’intervista esclusiva a ESPN, hanno l’obiettivo di fare chiarezza sul futuro immediato del suo assistito, ribadendo la sua ferma volontà di restare a Milano nonostante il ridotto minutaggio.

Santiago Gimenez, Pimenta chiude all’addio a gennaio

L’agente ha ammesso che l’interesse dei top club europei per un talento con le qualità di Gimenez non è affatto una sorpresa: «Se la Premier League lo vuole, non mi sorprende che lo voglia, che ci siano uno o due o tre club che possano avere questa intenzione mi sembra normale, ma l’idea di lasciare il Milan è inesistente». Questa dichiarazione perentoria arriva pochi giorni dopo le indiscrezioni che davano l’attaccante argentino in uscita già a gennaio, disposto a cercarsi una nuova sistemazione per trovare maggiore spazio.

Le parole di Pimenta, invece, chiariscono che l’attaccante vede il suo futuro nel club rossonero, concentrato sul recupero dall’infortunio e sulla volontà di conquistarsi un ruolo di protagonista nella squadra di Allegri. Nonostante le difficoltà di ambientamento e la folta concorrenza in attacco, Gimenez sembra determinato a onorare il suo contratto e a dimostrare il suo valore al Milan. La sessione invernale di mercato, dunque, non dovrebbe vedere movimenti in uscita per Gimenez, che al momento esclude l’ipotesi di un trasferimento che lo allontani da Milanello.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.