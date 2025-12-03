Connect with us

Calciomercato Milan, svolta Santiago Gimenez! Riflessioni in corso, il messicano ha aperto a questa possibilità

Calciomercato Milan, zero chance per Santiago Gimenez, l’agente sonda le piste per il trasferimento immediato a gennaio

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai segnato, con una separazione che potrebbe concretizzarsi già durante la sessione di calciomercato di gennaio. L’attaccante, attualmente fermo ai box per infortunio, è tornato un tema caldo negli ambienti di mercato, spinto dalla consapevolezza che le sue chance di trovare spazio nella formazione di Allegri sono ridotte al lumicino. Nonostante le aspettative iniziali, il suo percorso in rossonero non è mai decollato veramente.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, anche quando rientrerà dalla noia fisica, Santi non dovrebbe godere di particolari attenzioni o opportunità in campo. Questa situazione ha indotto il suo agente a muoversi concretamente e a sondare altre piste, alla ricerca di una sistemazione che possa garantire al giocatore quel minutaggio necessario per la sua crescita professionale.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez via a gennaio

Sembra che anche la prospettiva dello stesso Gimenez sia mutata. L’attaccante, che in passato avrebbe potuto preferire rimanere a Milano per giocarsi le sue carte, appare ora disposto a guardarsi intorno e a considerare seriamente l’opzione di un trasferimento temporaneo o, perché no, definitivo. L’obiettivo è lasciare una squadra che, pur essendo il Milan, non può garantirgli il ruolo da protagonista che cerca in questa fase della sua carriera. Il mercato di gennaio si preannuncia quindi un momento decisivo per definire il futuro immediato del messicano. Le prossime settimane saranno cruciali per trovare la destinazione più adatta alle sue esigenze e a quelle del club rossonero, che punta a valorizzare al meglio l’asset.

