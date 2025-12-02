Mercato Milan, clamorosa novità sul futuro di Santiago Gimenez! Presa di posizione, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, arriva la smentita secca sul trasferimento al Sunderland di Santiago Gimenez. Il club inglese ha altri piani e l’addio del messicano si complica

Le strategie di calciomercato del Milan in vista della sessione invernale rischiano di subire un brusco rallentamento a causa delle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra. Il piano della dirigenza rossonera, guidata da Giorgio Furlani e Igli Tare, appariva delineato: sacrificare Santiago Gimenez per accumulare il tesoretto necessario a regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti. Tuttavia, una delle piste più calde delle ultime ore ha subito una gelata improvvisa. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano, che ha smontato le voci che volevano il Sunderland sulle tracce del messicano.

Mercato Milan, no del Sunderland a Santiago Gimenez

L’esperto di mercato è stato perentorio nel negare l’esistenza di una trattativa concreta con i Black Cats, riportando la posizione ferma del club inglese.

PAROLE – «Si è detto che il Sunderland sta pensando a Santi Gimenez, ha iniziato dei contatti per Gimenez: a me arrivano smentite. Dal Sunderland mi arriva un no secco nei confronti del nome di Santi Gimenez per l’attacco. Il Sunderland ha piani diversi».

Questa smentita rappresenta un ostacolo non indifferente per il Diavolo. Con il giocatore attualmente ai box per infortunio e reduce da un inizio di stagione avaro di gol in Serie A, trovare un acquirente disposto a investire cifre importanti diventa più complesso. Il no secco del Sunderland costringe gli uomini mercato rossoneri a guardare altrove per piazzare l’ex Feyenoord. Se l’uscita di Gimenez non dovesse concretizzarsi, l’intero mercato in entrata per l’attacco — che vede in Mateta l’obiettivo principale — resterebbe bloccato, confermando i timori di un immobilismo forzato se non si sbloccano le cessioni.

