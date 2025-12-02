Calciomercato Milan, Santiago Gimenez vicino all’addio: Tare valuta tre profili per sostituire il messicano a gennaio. I nomi

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez è pronto a salutare per finanziare il nuovo bomber: Mateta è il sogno, Fullkrug e Silva le alternative per gennaio

Il tempo di Santiago Gimenez con la maglia rossonera sembra essere inesorabilmente scaduto. Più passano i giorni, più l’addio del centravanti messicano appare come l’unica soluzione percorribile per sbloccare il mercato del Milan. Fermo ai box per un infortunio che si sta prolungando oltre le previsioni, il giocatore ha deluso le aspettative nella prima parte di stagione, rimanendo a secco di gol in Serie A e trovando la rete solo in Coppa Italia. Anche le difficoltà realizzative di Christopher Nkunku hanno spinto il direttore sportivo Igli Tare a muoversi con anticipo in vista della sessione invernale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la cessione di Gimenez è la chiave per finanziare un nuovo innesto, con West Ham e Sunderland pronti a presentare offerte concrete dalla Premier League.

Calciomercato Milan, tre i nomi sul taccuino di Tare per l’attacco

La strategia del club è vincolata a una regola ferrea: per acquistare serve prima vendere. Se l’uscita del “Bebote” dovesse concretizzarsi, il Diavolo ha già individuato tre possibili strade da percorrere. Il profilo che convince maggiormente la dirigenza è quello di Jean Philippe Mateta, possente attaccante del Crystal Palace. È lui il preferito per caratteristiche fisiche e tecniche, anche se l’operazione si preannuncia costosa a causa delle richieste del club inglese.

Le alternative, tuttavia, non mancano. Sul taccuino di Tare c’è anche il nome di Niclas Fullkrug, 32enne tedesco del West Ham: un profilo esperto che cerca minutaggio per riconquistare la Nazionale, ma che al momento non scalda particolarmente la dirigenza. Infine, si valuta la via della scommessa con Fabio Silva, talento portoghese classe 2002 che sta trovando poco spazio al Borussia Dortmund e verrebbe di corsa a Milano. Massimiliano Allegri attende rinforzi: gennaio sarà il mese della verità per l’attacco rossonero.