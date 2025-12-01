Connect with us

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Gimenez Milan, condizioni ancora da valutare: si allungano i tempi? Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Continuano le preoccupazioni in casa Milan riguardo le condizioni fisiche di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, che non è ancora riuscito a lasciare il segno in questo avvio di stagione, dovrà osservare tempi di recupero più lunghidel previsto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla tabella di marcia stabilita dallo staff tecnico e medico per il suo completo rientro in gruppo.

Allenamento Personalizzato: Priorità al Recupero Totale

Lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, in piena sintonia con il team medico del club meneghino, ha preso una decisione prudente: dedicare l’intera settimana al recupero individuale dell’attaccante. Gimenez si allenerà a parte sul campo di Milanello, concentrandosi sul ritrovare la migliore condizione fisica e atleticadopo i recenti problemi.

Questa cautela è motivata dalla volontà di non rischiare ricadute e di reintrodurre il giocatore nel pieno delle sue forze. Per questo motivo, è stata confermata l’assenza del messicano dalla trasferta che vedrà i rossoneri impegnati a Roma contro la Lazio per gli ottavi di finale di Coppa ItaliaGimenez non andrà a Roma con il gruppo.

Il Ritorno al Gol: Appuntamento con Torino o Sassuolo

L’assenza di Gimenez in Coppa Italia costringerà Allegri a fare a meno di una potenziale alternativa nel reparto avanzato, specie in un periodo di turnover programmato. L’obiettivo primario per l’attaccante, e la speranza del Diavolo, è quello di tornare a disposizione per le prossime sfide di Serie A.

La domanda ora è: quando avverrà il suo rientro in lista? Le prossime tappe del campionato vedranno il Milan affrontare il Torino e successivamente il Sassuolo. Le previsioni attuali, secondo la fonte, indicano che si valuterà se potrà essere convocato per la delicata partita contro il Torino (che potrebbe essere un rientro progressivo) o se sarà necessario attendere l’impegno casalingo contro il Sassuolo per vederlo nuovamente in panchina o in campo.

Il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sta cercando soluzioni per l’attacco, specialmente dopo la notizia dei tempi più lunghi per Gimenez. La sua mancanza di gol in questa prima parte di stagione, unita alla difficoltà di Christopher Nkunku, rendono il suo recupero e un eventuale impatto sul campionatouna priorità assoluta per il prosieguo della stagione.

