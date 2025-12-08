Torino Milan, Allegri contro Baroni: numeri a favore dell’allenatore rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

In vista del posticipo serale della 14ª giornata di Serie A tra Torino e Milan, i dati storici e i precedenti tra i due allenatori assumono un ruolo chiave nell’analisi pre-partita. Come riportato dal sito della Lega Calcio Serie A, la trasferta granata è da sempre una delle più complicate per il Diavolo, e i numeri lo confermano, nonostante il Milan di Massimiliano Allegri parta favorito.

Il Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, il dirigente albanese che ha costruito la squadra, sa bene che espugnare Torino è un test di maturità cruciale per consolidare la vetta della classifica.

Lo Stadio Granata: Un Fortino Storicamente Difficile

I precedenti ufficiali giocati a Torino, dall’istituzione del girone unico a oggi, ammontano a ben 92 confronti. Il bilancio pende nettamente a favore dei padroni di casa:

Successi Granata: 34 (l’ultimo, un 2-1 nella stagione 2024/25 ).

(l’ultimo, un nella stagione ). Pareggi: 39 (l’ultimo 0-0 risale alla stagione 2021/22 ).

(l’ultimo risale alla stagione ). Vittorie Rossonere: Solo 19 (l’ultima, una clamorosa goleada 0-7 nella stagione 2020/21).

Queste statistiche sottolineano come il campo del Torino sia un vero e proprio tabù storico per il Milan. La squadra, oggi guidata da Marco Baroni, il tecnico di Firenze noto per il suo calcio pragmatico, si affida a questo fattore campo per provare a fermare la corsa degli uomini di Allegri.

La Sfida Tattica: Allegri vs. Baroni, un Dominio Storico

Se i precedenti tra i club mettono in guardia il Diavolo, quelli tra i due allenatori, Massimiliano Allegri e Marco Baroni, rassicurano l’ambiente Rossonero. Nei 7 precedenti ufficiali tra i due tecnici, il bilancio è netto:

Vittorie Allegri: 5

Vittorie Baroni: 1

Pareggi: 1

La supremazia tattica del tecnico livornese Allegri è evidente, anche se il loro primo incrocio risale addirittura alla Serie C2 2003/04, quando Baroni guidava l’Aglianese e Allegri la Carrarese. In quell’occasione, la Carrarese vinse 2-1all’andata, mentre l’Aglianese si impose per 1-0 al ritorno.

La sfida di stasera non è solo un crocevia per la classifica, ma anche l’occasione per Allegri di ribadire la sua superiorità strategica su un avversario ostico e per il Milan, plasmato da Igli Tare, di dimostrare di aver superato i vecchi fantasmidella trasferta granata.