Torino Lecce 1-0: Che Adams salva Baroni. Il resoconto del match

Torino Lecce 1-0: in un clima surreale per la contestazione del popolo granata, una rete di Che Adams salva Marco Baroni

In un clima surreale, segnato dalla dura contestazione della Curva Maratona che ha lasciato lo stadio insolitamente freddo, il Torino ritrova la vittoria e scaccia i fantasmi della crisi. I granata di Marco Baroni piegano il Lecce per 1-0, interrompendo una striscia terribile di quattro sconfitte consecutive contro Como, Roma, Atalanta e Udinese.

Torino Lecce 1-0: la cronaca: lampo di Adams e difesa blindata

La partita è stata tesa e contratta, ma risolta da una giocata di alta qualità che ha permesso ai piemontesi di staccare la zona retrocessione di ben 9 punti:

L’asse Vlasic-Adams: Alla mezz’ora del primo tempo ( 30’ ), il Torino trova il gol partita. È il solito Nikola Vlasic a inventare uno splendido assist per Che Adams , che con freddezza batte il portiere salentino e regala il vantaggio ai suoi.

Alla mezz’ora del primo tempo ( ), il Torino trova il gol partita. È il solito a inventare uno splendido assist per , che con freddezza batte il portiere salentino e regala il vantaggio ai suoi. Resistenza Granata: Nonostante l’ambiente ostile e la pressione del Lecce, la squadra di Baroni è riuscita a mantenere la porta inviolata, portando a casa tre punti che valgono oro per la classifica e per il morale dell’allenatore.

Nonostante l’ambiente ostile e la pressione del Lecce, la squadra di Baroni è riuscita a mantenere la porta inviolata, portando a casa tre punti che valgono oro per la classifica e per il morale dell’allenatore. Lecce nei guai: Per i salentini è un KO pesantissimo. La squadra resta ferma a 18 punti, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, in piena bagarre per non retrocedere.

Scenario Serie A

Con questa vittoria, il Torino sale a quota 27 punti, portandosi in una zona di classifica decisamente più tranquilla. Un risultato che permette ai granata di guardare con meno ansia ai prossimi impegni, mentre per il Lecce la strada verso la salvezza si fa sempre più in salita. Questo successo granata apre ufficialmente il pomeriggio di Serie A, in attesa che il Milan scenda in campo martedì a Bologna per rispondere ai successi delle inseguitrici.