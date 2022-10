Il Torino si impone contro l’Udinese nel lunch match di questa giornata di Serie A. Settimana prossima i granata saranno avversari del Milan

Importante vittoria per il Torino in casa dell’Udinese. I granata si impongono alla Dacia Arena con il risultato di 1-2 e si avvicinano in maniera positiva al match di settimana prossima contro il Milan. Decidono le reti di Aina e Miranchuk, inutile il momentaneo pareggio di Deulofeu.

LA CRONACA DEL MATCH