Toni promuove il Milan: «Il miglior acquisto del 2025. Poteva andare anche altrove»

Toni ha detto la sua su uno dei nuovi acquisti di questo 2025, ha elogiato il giocatore e l’operazione del Milan

Luca Toni, nel corso dell’ultima puntata di Aura Sport, ha elogiato l’acquisto di Luka Modric, definendolo come il miglior colpo dell’anno. A 40 anni il campione croato ha scelto la Serie A dimostrando di poter ancora lottare ad alti livelli.

Per Massimiliano Allegri il classe 1985 è subito diventato un elemento inamovibile, quasi sempre titolare e spesse volte rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco. Il Campione del Mondo 2006 ha parlato così del croato:

MIGLIOR ACQUISTO – «Modric il miglior acquisto del 2025 perchè ha portato qualità, abbiamo visto che i campioni anche se hanno 38-39 anni con questi ragazzini giocano con la sigaretta in bocca. Poteva andare negli Emirati Arabi, a prendere un sacco di soldi, invece si è messo in gioco. È quello che è successo con De Bruyne anche se l’impatto è stato molto diverso».