 Toni promuove il Milan: «Il miglior acquisto del 2025»
Connect with us

HANNO DETTO

Toni promuove il Milan: «Il miglior acquisto del 2025. Poteva andare anche altrove»

Published

10 minuti ago

on

By

Toni

Toni ha detto la sua su uno dei nuovi acquisti di questo 2025, ha elogiato il giocatore e l’operazione del Milan

Luca Toni, nel corso dell’ultima puntata di Aura Sport, ha elogiato l’acquisto di Luka Modric, definendolo come il miglior colpo dell’anno. A 40 anni il campione croato ha scelto la Serie A dimostrando di poter ancora lottare ad alti livelli.

Per Massimiliano Allegri il classe 1985 è subito diventato un elemento inamovibile, quasi sempre titolare e spesse volte rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco. Il Campione del Mondo 2006 ha parlato così del croato:

MIGLIOR ACQUISTO«Modric il miglior acquisto del 2025 perchè ha portato qualità, abbiamo visto che i campioni anche se hanno 38-39 anni con questi ragazzini giocano con la sigaretta in bocca. Poteva andare negli Emirati Arabi, a prendere un sacco di soldi, invece si è messo in gioco. È quello che è successo con De Bruyne anche se l’impatto è stato molto diverso».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.