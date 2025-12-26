Allegri punta il Verona, dopo il giorno di riposo: appuntamento a Milanello. Le ultime

Allegri chiama la squadra a raccolta in vista di Milan Verona, match in programma domenica allo Stadio San Siro

Il Natale in casa Milan è durato solo ventiquattro ore. Archiviate le celebrazioni, il centro sportivo di Carnago è tornato a popolarsi questa mattina per una sessione di allenamento che segna l’inizio della volata finale verso il prossimo impegno di Serie A.

Il programma di Massimiliano Allegri

Il tecnico toscano Massimiliano Allegri, stratega della panchina tornato all’ombra della Madonnina per riportare solidità e pragmatismo tattico, ha fissato la ripresa immediata dei lavori. Dopo aver concesso un solo giorno di relax alla squadra, l’allenatore ha radunato il gruppo a Milanello per una seduta incentrata sull’intensità. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: farsi trovare pronti per la sfida contro l’Hellas Verona, in programma domenica pomeriggio (dopodomani) nella “Scala del Calcio”, lo stadio San Siro.

I protagonisti della stagione 2025/2026

La preparazione dei rossoneri entrerà nel vivo con esercitazioni specifiche sulle transizioni positive. Tra i più osservati durante l’allenamento odierno c’è sicuramente Rafael Leão, l’esterno portoghese dal talento purissimo e dalla velocità devastante, considerato ormai l’uomo simbolo dell’attacco milanista. Insieme a lui, Allegri punta molto sulla solidità di Mike Maignan, il portiere francese soprannominato “Magic Mike” per i suoi riflessi prodigiosi e la sua straordinaria abilità nell’impostazione dal basso.

Obiettivo tre punti a San Siro

Il match contro gli scaligeri rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni del club meneghino in questa stagione 2025/2026. Vincere a San Siro permetterebbe ai ragazzi di Allegri di consolidare la posizione in zona Champions e dare continuità ai risultati positivi.

La seduta di domani sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico livornese sembra orientato a schierare la formazione migliore, consapevole che contro il Verona non sono ammessi cali di tensione, specialmente davanti a una tifoseria che si preannuncia caldissima nonostante il periodo festivo.