Cruciani avvisa il Milan: «Non penserete mica che Fullkrug possa riuscirci. Io ho degli enormi dubbi»

Cruciani ha detto la sua su Niclas Fullkrug, il conduttore de ‘La Zanzara’ non sembra affatto convinto dell’operazione

Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico e opinionista, nel corso del Podcast Number 1, condotto insieme a Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni, ha detto la sua su quello che sarà il rinforzo del Milan per l’attacco, ossia Niclas Fullkrug.

Il giornalista ha espresso più di qualche dubbio sull’attaccante tedesco che firmerà un contratto di sei mesi, il club rossonero avrà l’opportunità di esercitare il diritto di riscatto sborsando circa 5 milioni.

LE PAROLE – «Non penserete che Fullkrug possa risolvere i problemi del Milan in attacco. È uno scarto del West Ham. Io non ho la palla di vetro, magari sarà l’acquisto più azzeccato della storia. Un giocatore che è arrivato in Premier in una squadra mediocre, nemmeno al West Ham si è integrato e li ci possono essere mille motivi, magari non andava bene al West Ham am andrà bene al Milan. Però che possa risolvere, con dei problemi fisici del genere, l’attacco del Milan, io ho degli enormi dubbi».