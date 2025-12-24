Fullkrug Milan, l’accordo è tutto definito: c’è però da aspettare. La situazione

Fullkrug Milan – L’attaccante tedesco ha l’accordo con i rossoneri, per firma e ufficialità però è necessario attendere l’inizio di gennaio

Il Milan ha scelto il suo nuovo centravanti. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi ha ormai definito ogni dettaglio per l’approdo in rossonero di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, classe 1993, rappresenta il profilo di esperienza e fisicità richiesto con insistenza per completare il reparto avanzato a disposizione della squadra.

Accordo totale con il “Panzer” tedesco

Il Diavolo ha raggiunto un’intesa di massima con il calciatore, che ha già dato il suo benestare al trasferimento in Italia. Füllkrug, centravanti d’area vecchio stampo dotato di una struttura fisica imponente e di un’abilità fuori dal comune nel gioco aereo, è reduce dall’esperienza al West Ham, dove ha confermato le sue doti di finalizzatore che lo hanno reso un pilastro della Nazionale tedesca negli ultimi anni.

Il suo arrivo a Milano è stato fortemente caldeggiato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina milanista per riportare solidità e pragmatismo. Allegri vede nel “Panzer” di Hannover l’elemento perfetto per agire come riferimento centrale, capace di far salire la squadra e di capitalizzare il lavoro degli esterni.

Le tempistiche dell’ufficialità

Sebbene l’accordo tra il club e il giocatore sia ormai blindato, i tifosi dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di vedere la fumata bianca definitiva. La firma sul contratto e l’annuncio ufficiale sono infatti slittati al 2 gennaio 2026, data che segna l’apertura formale della sessione invernale di calciomercato.

Questa tempistica permetterà ai meneghini di depositare il contratto non appena i sistemi federali lo consentiranno, rendendo il giocatore immediatamente disponibile per le sfide cruciali di inizio anno. L’obiettivo della dirigenza è quello di integrare Füllkrug nel più breve tempo possibile, garantendo ai rossoneri quel peso offensivo necessario per competere ai vertici della Serie A.

Con l’innesto del tedesco, la formazione di Allegri si assicura un attaccante di caratura internazionale, pronto a portare gol e leadership in un momento chiave della stagione.