Fullkrug a Milanello: via libera immediato per gli allenamenti? Lo spiffero sul tedesco fa felice Allegri
Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, può allenarsi già oggi con i compagni: arrivato in queste ore il via libera del West Ham
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la missione milanese di Niclas Füllkrug ha subito un’accelerazione decisiva. Dopo aver completato le visite mediche nella giornata di ieri, il centravanti tedesco ha ricevuto il nulla osta formale dal West Ham per iniziare ad allenarsi con il Milan già da oggi, 24 dicembre.
Fullkrug, il programma di Natale
Nonostante l’ufficialità del tesseramento possa avvenire solo il 2 gennaio, il via libera degli Hammers permette ad Allegri di integrare subito il “Panzer” nei propri schemi:
- Primo contatto: Füllkrug varcherà i cancelli di Milanello stamattina per conoscere il tecnico e i compagni prima del breve rompe le righe natalizio.
- Deroga confermata: L’obiettivo resta il debutto a Cagliari la sera del 2 gennaio, reso possibile dalla deroga speciale della Lega Serie A.
La missione di Max
Allegri ha spinto molto per avere il giocatore subito a disposizione: con l’infortunio di Gimenez, la presenza di un riferimento fisico in area è considerata vitale per la rincorsa scudetto.