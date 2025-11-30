Toni esalta Allegri e il suo Milan dopo la Lazio! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan sulla Lazio non ha solo portato tre punti pesanti in classifica, ma ha anche certificato il successo della mossa tattica più audace di Massimiliano Allegri: l’impiego di Rafael Leão come centravanti. L’intuizione del tecnico rossonero ha raccolto l’unanime apprezzamento degli addetti ai lavori, tra cui spicca la voce autorevole di Luca Toni, l’ex attaccante campione del mondo e esperto di area di rigore.

Intervistato da Sky, Toni ha espresso tutta la sua ammirazione per l’allenatore del Diavolo:

“Allegri mi fa impazzire perché è veramente bravo: non avrei mai immaginato un Leao centravanti. Allegri è un mago” .

L’elogio del bomber sottolinea la genialità dell’allenatore toscano, capace di stravolgere il ruolo di un giocatore fondamentale, trasformando l’esterno portoghese in una punta più centrale e incisiva.

La Spiegazione Tattica di Allegri

Le parole di Toni trovano riscontro nelle dichiarazioni post-partita dello stesso Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni di Sky dopo il fischio finale contro la Lazio, l’allenatore del Milan ha chiarito le ragioni tattiche di questa scelta, citando il passato del suo gioiello:

“Se Leao sta imparando a fare il 9? Al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare.”

Questa analisi dimostra come Allegri non abbia fatto altro che riportare Leão alle sue origini, sfruttando il suo atletismo e la sua velocità non più solo sull’esterno, ma anche negli spazi centrali, trasformandolo in un attaccante moderno e difficilmente marcabile. Il gol di testa realizzato nella gara è la prova lampante dell’efficacia di questa nuova posizione.

Tare e la Valorizzazione del Talento

La brillante gestione di Leão da parte di Allegri è un asset fondamentale anche per il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex dirigente laziale noto per la sua acume nella gestione dei talenti. Un Leão trasformato in centravanti prolifico riduce la pressione sul mercato per l’acquisto di un’altra prima punta di alto livello, permettendo a Tare di concentrare le risorse economiche su altre priorità come l’esterno destro o il difensore centrale, così da garantire ad Allegri una rosa più completa e competitiva su tutti i fronti