Toni pazzo di Allegri: «Max è un mago, non avrei mai immaginato questa cosa ad inizio anno»

Milan news 24

Published

20 secondi ago

on

By

Toni

Toni si sbilancia su Allegri promuovendo la scelta di schierare il portoghese come prima punta e lodandone la bravura tattica

Nel pieno delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex attaccante della Nazionale e campione del mondo Luca Toni ha commentato l’attualità rossonera ai microfoni di Sky Sport. Toni si è sbilanciato in un grande elogio per il tecnico Massimiliano Allegri, la cui mossa di trasformare Rafael Leao in centravanti ha sorpreso tutti, compreso l’ex bomber.

L’ex calciatore ha espresso tutta la sua ammirazione per la decisione tattica, definendola una vera e propria magia:

PAROLE«Allegri mi fa impazzire perché è veramente bravo: non avrei mai immaginato un Leao centravanti. Allegri è un mago». Un’investitura importante che sottolinea come la scelta di trasformare Leao in prima punta sia vista da tutti gli addetti ai lavori come una mossa geniale che sta esaltando le immense qualità del portoghese.

