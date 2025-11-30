Leao incanta il Milan e non solo: pesante retroscena sul portoghese! Rinnovo dietro l’angolo? La posizione della dirigenza

Leao convince la dirigenza con prestazioni di sostanza e grande spirito di sacrificio aprendo nuovi scenari per la permanenza in rossonero

La vittoria contro la Lazio ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, che il Milan ha ritrovato il suo uomo simbolo al centro del villaggio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, all’interno della società rossonera c’è grandissima soddisfazione per il rendimento recente di Rafael Leao. A colpire positivamente chi decide le strategie del club non è soltanto il talento puro o il gol decisivo segnato contro i biancocelesti, ma un insieme di fattori che denotano una maturazione completa. Quello che sta piacendo tanto alla dirigenza di via Aldo Rossi è soprattutto l’atteggiamento in campo: non più discontinuo, ma costante, feroce e applicato.

I numeri sono dalla sua parte, ma è la concentrazione a fare la differenza rispetto al passato. Leao oggi è un giocatore che resta dentro la partita per novanta minuti, che non si estranea dal gioco e che, aspetto fondamentale per un allenatore esigente come Allegri, ha cambiato radicalmente il modo in cui combatte. Il portoghese non si limita alla fase offensiva, ma rincorre, lotta su ogni pallone e si sacrifica per i compagni, dimostrando un attaccamento alla maglia che sta entusiasmando l’ambiente. Il Milan è molto soddisfatto di questa evoluzione, vedendo nel classe ’99 non solo un solista, ma un vero trascinatore emotivo della squadra.

Leao, strada tracciata per il rinnovo

Questa ritrovata armonia tra prestazioni e dedizione potrebbe avere risvolti cruciali anche in ottica mercato. Sempre secondo Romano, questo stato di grazia non è fine a se stesso, ma potrebbe rappresentare il trampolino di lancio ideale verso un nuovo capitolo contrattuale. Se il trend dovesse confermarsi, si fa sempre più concreta l’ipotesi di aprire un discorso rinnovo nei prossimi mesi. La società, forte di questo nuovo Leao, potrebbe decidere di blindare definitivamente il suo gioiello, trasformando l’attuale soddisfazione tecnica in un progetto a lungo termine ancora più solido.