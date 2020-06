Tonali, uno sguardo al passato: «Il Milan non mi prese in considerazione»

Tonali, Intervistato da Sportweek, settimanale allegato a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato un episodio del passato con il Milan

TALENTO INNATO- Dopo i primi calci, Tonali passò al Lombardia Uno, società molto vicina al Milan. Proprio il club rossonero pare aver scartato il piccolo Sandro ma lui precisa.

NON CONSIDERATO- «Il Lombardia Uno era affiliato al Milan. Ogni due o tre mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenavano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo».