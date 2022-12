Tonali sui nuovi acquisti: «Siamo molto squadra e si sono integrati subito». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Dazn, Mediaset e Gazzetta dello Sport dei nuovi acquisti rossoneri. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Si sono integrati subito come se fossero con noi da 2-3-4 stagioni. Siamo molto squadra e quando le cose non vanno per loro, non vanno per tutti».