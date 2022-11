Tonali fissa il prossimo obiettivo: ci lavora con Pioli in allenamento. Il centrocampista è presente e futuro del Milan

Scrive il Corriere dello Sport: il sogno di Sandro Tonali è quello di restare al Milan tanti anni e magari un giorno indossare la fascia da capitano. Il prossimo obiettivo di Tonali è diventare ancora più decisivo in zona gol. Per ora solamente una rete e tre assist in tredici presenze in serie A, l’anno scorso invece ne aveva segnate cinque in trentasei presenze.

Sandro ci sta lavorando e insieme a Pioli vuole riuscirci presto. Ancora 22enne ma già uno dei più maturi in campo, con cento presenze alle spalle e uno scudetto sul petto, Tonali rappresenta il presente e il futuro del Milan, uno dei giocatori più interessanti anche per la nazionale italiana.