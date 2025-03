Tonali, l’ex Milan può tornare in Serie A: avete sentito l’agente?

Tonali, la sua agente Marianna Mecacci ha parlato al podcast di Sportitalia nel quale ha detto la sua su un possibile ritorno in Italia del centrocampista

L’agente di Sandro Tonali, Marianna Mecacci, è intervenuta al podcast di Sportitalia. Queste le sue parole sul futuro del centrocampista ex Milan:

«Tonali, è un figlio del Milan, la sua è una fede che c’è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record. E’ stata una scelta anche per provare un’esperienza nuova. Finché ci sarà l’opportunità della Premier League la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano»