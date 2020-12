Tonali: «Il Milan non rinascendo, sta nascendo. Qui non puoi trovarti male»

Tonali ha parlato del Milan anche in chiave ottimi risultati che i rossoneri stanno ottenendo da inizio stagione

Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky in cui si è lasciato andare rispondendo alle domande di Peppe Di Stefano.

Tonali sulla rinascita del Milan con questi risultati positivi ha risposto così: «Quando giochi così più che una rinascita, è una nascita. Era da tanto tempo che non si vedeva un Milan così. Dobbiamo continuare a giocare e a divertirci, non perdiamo da marzo in campionato. Questo è tanta roba in Serie A. Il Milan è speciale, qui non puoi trovarti male. Le persone che ti seguono e che ti stanno vicino sono umili».